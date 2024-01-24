Синєгубов: ворог ударив по Рогані під Харковом: четверо поранених, горять доми
Про чотирьох постраждалих внаслідок ракетного удару по селищу Рогань Харківського району близько 21:20 24 січня повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, це жінки віком 60, 39 та 26 років та 17-річний хлопець. Стан усіх – легкий.
“Один будинок зруйновано, у двох приватних домах виникла пожежа. Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває“, – пише Синєгубов.
Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах — пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 23:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про чотирьох постраждалих внаслідок ракетного удару по селищу Рогань Харківського району близько 21:20 24 січня повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".