Синєгубов: ворог ударив по Рогані під Харковом: четверо поранених, горять доми

Про чотирьох постраждалих внаслідок ракетного удару по селищу Рогань Харківського району близько 21:20 24 січня повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, це жінки віком 60, 39 та 26 років та 17-річний хлопець. Стан усіх – легкий.

“Один будинок зруйновано, у двох приватних домах виникла пожежа. Ліквідація наслідків обстрілів окупантів триває“, – пише Синєгубов.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах — пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець.