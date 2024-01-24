Ракетний удар по Харківському та Чугуївському районах: постраждав підліток

Близько 21:20 24 січня військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах області – пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Внаслідок обстрілу Харківського району медики після огляду прийняли рішення про шпиталізацію 17-річного підлітка. Також можуть бути й інші постраждалі. Остаточна інформація про наслідки ракетного обстрілу від бригад медичної допомоги встановлюється“, – інформує Мельник.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ворожий ракетний удар, а пізніше повідомив, що під обстрілом був Чугуївський район.