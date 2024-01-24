Ракетний удар по Харківському та Чугуївському районах: постраждав підліток
Близько 21:20 24 січня військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах області – пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Внаслідок обстрілу Харківського району медики після огляду прийняли рішення про шпиталізацію 17-річного підлітка. Також можуть бути й інші постраждалі. Остаточна інформація про наслідки ракетного обстрілу від бригад медичної допомоги встановлюється“, – інформує Мельник.
Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ворожий ракетний удар, а пізніше повідомив, що під обстрілом був Чугуївський район.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, ракетний удар, Харків, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 24 січня військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах області – пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець. ".