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Ракетний удар по Харківському та Чугуївському районах: постраждав підліток

Події 22:46   24.01.2024
Олена Нагорна
Ракетний удар по Харківському та Чугуївському районах: постраждав підліток

Близько 21:20 24 січня військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах області – пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець. 

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Внаслідок обстрілу Харківського району медики після огляду прийняли рішення про шпиталізацію 17-річного підлітка. Також можуть бути й інші постраждалі. Остаточна інформація про наслідки ракетного обстрілу від бригад медичної допомоги встановлюється“, – інформує Мельник.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ворожий ракетний удар, а пізніше повідомив, що під обстрілом був Чугуївський район.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 22:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 24 січня військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах області – пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. У Харківському районі постраждав 17-річний хлопець. ".