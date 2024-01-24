Ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам: пострадал подросток
Около 21:20 24 января военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам области — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. В Харьковском районе пострадал 17-летний парень.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«В результате обстрела Харьковского района медики после осмотра приняли решение о госпитализации 17-летнего подростка. Также могут быть и другие пострадавшие. Окончательная информация о последствиях ракетного обстрела от бригад медицинской помощи устанавливается», — информирует Мельник.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Мельник подтвердил вражеский ракетный удар, а позже сообщил, что под обстрелом был Чугуевский район.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, ракетний удар, Харьков, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вечернего ракетного удара по Чугуевскому и Харьковскому районам области пострадали несколько домохозяйств и гражданское предприятие.".