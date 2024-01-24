Ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам: пострадал подросток

Около 21:20 24 января военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам области — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. В Харьковском районе пострадал 17-летний парень.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«В результате обстрела Харьковского района медики после осмотра приняли решение о госпитализации 17-летнего подростка. Также могут быть и другие пострадавшие. Окончательная информация о последствиях ракетного обстрела от бригад медицинской помощи устанавливается», — информирует Мельник.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Мельник подтвердил вражеский ракетный удар, а позже сообщил, что под обстрелом был Чугуевский район.