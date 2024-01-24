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Ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам: пострадал подросток

Происшествия 22:46   24.01.2024
Елена Нагорная
Ракетный удар по Харьковскому и Чугуевскому районам: пострадал подросток

Около 21:20 24 января военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам области — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. В Харьковском районе пострадал 17-летний парень. 

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«В результате обстрела Харьковского района медики после осмотра приняли решение о госпитализации 17-летнего подростка. Также могут быть и другие пострадавшие. Окончательная информация о последствиях ракетного обстрела от бригад медицинской помощи устанавливается», — информирует Мельник.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Мельник подтвердил вражеский ракетный удар, а позже сообщил, что под обстрелом был Чугуевский район.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вечернего ракетного удара по Чугуевскому и Харьковскому районам области пострадали несколько домохозяйств и гражданское предприятие.".