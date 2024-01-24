Под ракетным ударом был Чугуевский район — начальник Харьковского гарнизона
Около 21:20 российские военные ударили ракетами по Чугуевскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Одновременно в области замечена группа вражеских БпЛА. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, особенно для жителей области. Не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности!» — пишет Мельник.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Мельник подтвердил вражеский ракетный удар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, Харьков, Чугуїв, Чугуев, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:20 российские военные ударили ракетами по Чугуевскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".