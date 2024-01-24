Ударные дроны врага залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
О нескольких группах ударных беспилотников в южной части Харьковской области сообщило в 21:30 командование Воздушных сил ВСУ.
По данным командования, дроны держат курс на северо-запад.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеский ракетный удар.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, воздушные силы, дрони, дроны, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ударные дроны врага залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 21:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нескольких группах ударных беспилотников в южной части Харьковской области сообщило в 21:30 командование Воздушных сил ВСУ.".