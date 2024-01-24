Ударные дроны врага залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

О нескольких группах ударных беспилотников в южной части Харьковской области сообщило в 21:30 командование Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, дроны держат курс на северо-запад.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеский ракетный удар.