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Ударные дроны врага залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 21:40   24.01.2024
Елена Нагорная
Ударные дроны врага залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

О нескольких группах ударных беспилотников в южной части Харьковской области сообщило в 21:30 командование Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, дроны держат курс на северо-запад.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеский ракетный удар.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нескольких группах ударных беспилотников в южной части Харьковской области сообщило в 21:30 командование Воздушных сил ВСУ.".