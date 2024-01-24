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Ударні дрони ворога залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Події 21:40   24.01.2024
Олена Нагорна
Ударні дрони ворога залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Про кілька груп ударних безпілотників у південній частині Харківської області повідомило о 21:30 командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, дрони тримають курс на північний захід.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив ракетний удар.

Автор: Олена Нагорна
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Ударні дрони ворога залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
Ударні дрони ворога залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ
24.01.2024, 21:40

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кілька груп ударних безпілотників у південній частині Харківської області повідомило о 21:30 командування Повітряних сил ЗСУ.".