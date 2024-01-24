Ударні дрони ворога залетіли на Харківщину – Повітряні сили ЗСУ

Про кілька груп ударних безпілотників у південній частині Харківської області повідомило о 21:30 командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, дрони тримають курс на північний захід.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив ракетний удар.