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Під ракетним ударом був Чугуївський район – начальник Харківського гарнізону

Події 21:47   24.01.2024
Олена Нагорна
Під ракетним ударом був Чугуївський район – начальник Харківського гарнізону

Близько 21:20 російські військові вдарили ракетами по Чугуївському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Одночасно в області помічена група ворожих БпЛА. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!– пише Мельник.

За його словами, інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ракетний удар.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 російські військові вдарили ракетами по Чугуївському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".