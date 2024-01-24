Під ракетним ударом був Чугуївський район – начальник Харківського гарнізону
Близько 21:20 російські військові вдарили ракетами по Чугуївському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Одночасно в області помічена група ворожих БпЛА. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!” – пише Мельник.
За його словами, інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ракетний удар.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, Харків, Чугуїв, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:20 російські військові вдарили ракетами по Чугуївському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".