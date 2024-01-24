Під ракетним ударом був Чугуївський район – начальник Харківського гарнізону

Близько 21:20 російські військові вдарили ракетами по Чугуївському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Одночасно в області помічена група ворожих БпЛА. Загроза нових ракетних ударів зберігається, особливо для мешканців області. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!” – пише Мельник.

За його словами, інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Мельник підтвердив ракетний удар.