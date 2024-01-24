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Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места)

Происшествия 09:35   24.01.2024
Оксана Горун
Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места) Фото: telegram Олега Синегубова

Фото разрушенного исторического здания в центре Харькова, на Пушкинской, по которому пришелся «прилет» вечером 23 января, опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

«Центральная часть города Харькова. Пострадали девять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая исключительно гражданская инфраструктура», — написал Синегубов в telegram.

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 14
Фото: telegram Олега Синегубова

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших. Утром 24 января в ГСЧС сообщили, что завершили ликвидацию последствий удара.

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 13
Фото: telegram Олега Синегубова
Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 12
Фото: telegram Олега Синегубова
Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 11
Фото: telegram Олега Синегубова
Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 10
Фото: telegram Олега Синегубова
Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 9
Фото: telegram Олега Синегубова

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 7

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 6

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 5

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 4

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 3

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове 2

Ракетный удар по Пушкинской в Харькове

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото разрушенного исторического здания в центре Харькова, по которому пришелся «прилет» вечером 23 января, опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура".