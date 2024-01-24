Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места)

Фото разрушенного исторического здания в центре Харькова, на Пушкинской, по которому пришелся «прилет» вечером 23 января, опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

«Центральная часть города Харькова. Пострадали девять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая исключительно гражданская инфраструктура», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших. Утром 24 января в ГСЧС сообщили, что завершили ликвидацию последствий удара.