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Ракета РФ зруйнувала знакову будівлю в центрі Харкова (фото з місця)

Події 09:35   24.01.2024
Оксана Горун
Ракета РФ зруйнувала знакову будівлю в центрі Харкова (фото з місця) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Фото зруйнованої історичної будівлі в центрі Харкова, на Пушкінській, по якій прийшовся “приліт” увечері 23 січня, опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

“Центральна частина міста Харкова. Постраждали дев’ятеро людей, у тому числі чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 14
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 13
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 12
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 11
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 10
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 9
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові 7

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові.

Ракетний удар по Пушкінській у Харкові

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 09:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото зруйнованої історичної будівлі в центрі Харкова, на Пушкінській, по якій прийшовся “приліт” увечері 23 січня, опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура".