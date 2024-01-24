Ракета РФ зруйнувала знакову будівлю в центрі Харкова (фото з місця)

Фото зруйнованої історичної будівлі в центрі Харкова, на Пушкінській, по якій прийшовся “приліт” увечері 23 січня, опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

“Центральна частина міста Харкова. Постраждали дев’ятеро людей, у тому числі чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.