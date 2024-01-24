Ракета РФ зруйнувала знакову будівлю в центрі Харкова (фото з місця)
Фото зруйнованої історичної будівлі в центрі Харкова, на Пушкінській, по якій прийшовся “приліт” увечері 23 січня, опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.
“Центральна частина міста Харкова. Постраждали дев’ятеро людей, у тому числі чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: новини Харкова, прокуратура, ракетний удар, руйнування, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракета РФ зруйнувала знакову будівлю в центрі Харкова (фото з місця)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото зруйнованої історичної будівлі в центрі Харкова, на Пушкінській, по якій прийшовся “приліт” увечері 23 січня, опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура".