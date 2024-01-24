После ракетный ударов в Харькове 1 дом без тепла, 2 без воды и 6 без света

В Харькове продолжают ликвидировать последствия серии из трех ударов, которые нанесла по городу 23 января российская армия.

«Что касается ужасного вчерашнего утреннего прилета. Очень много разрушений натворил российский агрессор. Сейчас нам удалось подключить отопление во всех домах Харькова, за исключением того дома, который мы разбираем вместе с работниками ГСЧС. Остальные дома все имеют отопление. Что касается водоснабжения, у нас нет водоснабжения в двух домах. Остальные – с водоснабжением. Без электричества остается, к сожалению, еще шесть домов, но облэнерго работает над восстановлением электросетей. Поэтому будем работать сегодня весь день, чтобы закрыть все контуры, чтобы сохранить тепло в домах Харькова», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил о последствиях вечернего «прилета» по Пушкинской и Холодногорскому району.

«Офисное учреждение разрушено, кроме этого административные здания были разрушены. Очень много разрушений наших магазинов, кафе, других таких социальных и торговых учреждений. Сегодня мы наводим порядок, восстанавливаем все», — сообщил мэр.

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Он также отметил, что среди задач — обеспечить проезд по дорогам города в местах, где были «прилеты».