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Після ракетних ударів у Харкові 1 будинок без тепла, 2 без води й 6 без світла

Події 11:01   24.01.2024
Оксана Горун
Після ракетних ударів у Харкові 1 будинок без тепла, 2 без води й 6 без світла Фото: пресслужба ХМР

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки серії з трьох ударів, яких завдала по місту 23 січня російська армія.

Що стосується жахливого вчорашнього ранкового “прильоту”. Я нагадаю вам, що було дві хвилі обстрілів. Дуже багато руйнацій накоїв російський агресор. Зараз нам вдалося під’єднати опалення в усіх будинках міста Харкова, за виключенням того будинку, який ми розбираємо разом з працівниками ДСНС. Інші будинки всі мають опалення. Що стосується водопостачання, у нас відсутнє водопостачання у двох будинках. Інші – з водопостачанням. Без електрики залишається, на жаль, ще шість будинків, але обленерго працює над відновленням електромереж. Тому будемо працювати сьогодні весь день, щоб закрити всі контури, щоб зберегти тепло в оселях Харкова“, — сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Місця прильотів у Харкові 23 січня
Фото: пресслужба ХМР

Він також повідомив про наслідки вечірнього “прильоту” по Пушкінській і Холодногірському району.

“Офісна установа зруйнована, крім цього адміністративні будівлі були зруйновані. Дуже багато було руйнацій наших крамниць, кафе, інших таких соціальних і торговельних установ. Сьогодні ми наводимо лад, відновлюємо все це“, – повідомив мер.

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Він також зазначив, що серед завдань – забезпечити проїзд дорогами міста в місцях, де були “прильоти”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують ліквідувати наслідки серії з трьох ударів, яких завдала по місту 23 січня російська армія".