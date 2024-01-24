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Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова

Політика 10:45   24.01.2024
Оксана Горун
Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив: харків’яни не хочуть залишати рідне місто, але кожен прийматиме “зважене рішення”.

Ігор Терехов наголосив: росіяни обстрілюють Харків із самого початку повномасштабного вторгнення.

“Обстріли продовжувалися під час всієї війни – було трошки більше, трошки менше. Але місто Харків завжди залишалося під обстрілами. Так, дійсно, потужні обстріли. Те, що зараз творить російський агресор, – це чистий тероризм. Це чистий геноцид проти України, проти української нації. Влучання йдуть по житлових будинках, приватних будинках, офісах”, — підкреслив мер Харкова.

Він також відповів на запитання, чи буде керівництво міста та регіону закликати харків’ян – насамперед сім’ї з дітьми – залишати місто.

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Хочу сказати, що кожен для себе буде приймати таке рішення, виважене рішення, бо люди не хочуть покидати своє місто, рідне місто, попри ці жахливі обстріли. Однак необхідно бути дуже й дуже обережними”, – сказав Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив: харків’яни не хочуть залишати рідне місто, але кожен прийматиме “зважене рішення”".