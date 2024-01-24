Терехов прокоментував виїзд сімей із дітьми з Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив: харків’яни не хочуть залишати рідне місто, але кожен прийматиме “зважене рішення”.

Ігор Терехов наголосив: росіяни обстрілюють Харків із самого початку повномасштабного вторгнення.

“Обстріли продовжувалися під час всієї війни – було трошки більше, трошки менше. Але місто Харків завжди залишалося під обстрілами. Так, дійсно, потужні обстріли. Те, що зараз творить російський агресор, – це чистий тероризм. Це чистий геноцид проти України, проти української нації. Влучання йдуть по житлових будинках, приватних будинках, офісах”, — підкреслив мер Харкова.

Він також відповів на запитання, чи буде керівництво міста та регіону закликати харків’ян – насамперед сім’ї з дітьми – залишати місто.

“Хочу сказати, що кожен для себе буде приймати таке рішення, виважене рішення, бо люди не хочуть покидати своє місто, рідне місто, попри ці жахливі обстріли. Однак необхідно бути дуже й дуже обережними”, – сказав Терехов.