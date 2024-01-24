Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил: харьковчане не хотят покидать родной город, но каждый будет принимать «взвешенное решение».
Игорь Терехов подчеркнул: россияне обстреливают Харьков с самого начала полномасштабного вторжения.
«Обстрелы продолжались во время всей войны – немного больше, немного меньше. Но город Харьков всегда оставался под обстрелами. Да, действительно, мощные обстрелы. То, что сейчас творит российский агрессор, – это чистый терроризм. Это чистый геноцид против Украины, против украинской нации. Попадания идут по жилым домам, частным домам, офисам», — подчеркнул мэр Харькова.
Он так же ответил на вопрос, будет ли руководство города и региона призывать харьковчан — в первую очередь, семьи с детьми — покидать город.
Читайте также: Россияне пытаются запугать харьковчан и заставить выехать из города — прокурор
«Хочу сказать, что каждый для себя будет принимать такое решение, взвешенное решение, потому что люди не хотят покидать свой город, родной город, несмотря на эти ужасные обстрелы. Но необходимо быть очень и очень осторожными», — сказал Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, терехов, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил: харьковчане не хотят покидать родной город, но каждый будет принимать «взвешенное решение»".