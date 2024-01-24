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Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова

Общество 10:45   24.01.2024
Оксана Горун
Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил: харьковчане не хотят покидать родной город, но каждый будет принимать «взвешенное решение».

Игорь Терехов подчеркнул: россияне обстреливают Харьков с самого начала полномасштабного вторжения.

«Обстрелы продолжались во время всей войны – немного больше, немного меньше. Но город Харьков всегда оставался под обстрелами. Да, действительно, мощные обстрелы. То, что сейчас творит российский агрессор, – это чистый терроризм. Это чистый геноцид против Украины, против украинской нации. Попадания идут по жилым домам, частным домам, офисам», — подчеркнул мэр Харькова.

Он так же ответил на вопрос, будет ли руководство города и региона призывать харьковчан — в первую очередь, семьи с детьми — покидать город.

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«Хочу сказать, что каждый для себя будет принимать такое решение, взвешенное решение, потому что люди не хотят покидать свой город, родной город, несмотря на эти ужасные обстрелы. Но необходимо быть очень и очень осторожными», — сказал Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил: харьковчане не хотят покидать родной город, но каждый будет принимать «взвешенное решение»".