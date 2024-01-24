«Не спешил с этим до вчера»: Терехов поддержал переименование улицы Пушкинской
Инициативу переименовать улицу Пушкинскую в Харькове поддержал мэр Игорь Терехов. Он предлагает присвоить ей имя украинского философа Григория Сковороды.
По его словам, он не спешил с этим решением до вчерашнего дня, когда военные РФ трижды нанесли ракетные удары по городу, в частности, по улице Пушкинской.
«Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин — это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острее всего за всю историю этой войны. И поэтому я считаю, что мы не можем оставить все, как есть. Я предлагаю дать улице имя нашего великого земляка — Григория Сковороды. Человека, чья философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям. Он учил нас ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — написал мэр в Telegram.
Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.
Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инициативу переименовать улицу Пушкинскую в Харькове поддержал мэр Игорь Терехов. Он предлагает присвоить ей имя украинского философа Григория Сковороды.".