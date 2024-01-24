В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии раненых в городе последними ракетными ударами. Врачи борются за жизнь нескольких человек.

«В настоящее время находятся 40 человек в больницах города. Различная степень тяжести. Есть, к сожалению, очень серьезные ранения, и сейчас врачи борются за жизнь нескольких людей. Что касается жертв, в настоящее время нам известно, что погибли восемь человек. К сожалению, один ребенок, которого мы достали из-под завалов. Но будем продолжать спасательные работы, разбор, и возможен новый случай», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что разбор завалов разрушенного дома в Харькове, из-под руин которого вчера достали погибших, продолжился.

«Мы возобновили разбор завалов. Вчера мы были вынуждены приостановить работу. Была угроза обрушения в ночное время. Утром работники ГСЧС работают, разбирают завалы. И будем видеть, что происходит», — отметил Терехов.