Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.69

В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов

Происшествия 10:32   24.01.2024
Оксана Горун
В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии раненых в городе последними ракетными ударами. Врачи борются за жизнь нескольких человек.

«В настоящее время находятся 40 человек в больницах города. Различная степень тяжести. Есть, к сожалению, очень серьезные ранения, и сейчас врачи борются за жизнь нескольких людей. Что касается жертв, в настоящее время нам известно, что погибли восемь человек. К сожалению, один ребенок, которого мы достали из-под завалов. Но будем продолжать спасательные работы, разбор, и возможен новый случай», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что разбор завалов разрушенного дома в Харькове, из-под руин которого вчера достали погибших, продолжился.

Читайте также: Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места)

«Мы возобновили разбор завалов. Вчера мы были вынуждены приостановить работу. Была угроза обрушения в ночное время. Утром работники ГСЧС работают, разбирают завалы. И будем видеть, что происходит», — отметил Терехов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 24 января: разрушения на Пушкинской, удар по Липцам
Главные новости Харькова 24 января: разрушения на Пушкинской, удар по Липцам
24.01.2024, 09:49
Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места)
Ракета РФ разрушила знаковое здание в центре Харькова (фото с места)
24.01.2024, 09:35
Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)
Вечерний удар по Харькову: куда попали ракеты, сообщили в прокуратуре (видео)
24.01.2024, 00:18
Россияне продолжат терроризировать Харьков, необходима ПВО — военный аналитик
Россияне продолжат терроризировать Харьков, необходима ПВО — военный аналитик
24.01.2024, 09:13
В центре всегда много харьковчан — Терехов (видео с мест вечерних «прилетов»)
В центре всегда много харьковчан — Терехов (видео с мест вечерних «прилетов»)
24.01.2024, 01:12
В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов
В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов
24.01.2024, 10:32

Новости по теме:

23:33
Поисковые работы на завалах пятиэтажки в Харькове приостановили до утра
17:53
Седьмую погибшую из-за ракетной атаки в Харькове достала из-под завалов ГСЧС
16:33
9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
15:33
Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели
12:01
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)

Вы читали новость: «В больницах 40 жителей Харькова, разбор завалов продолжили — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о состоянии раненых в городе последними ракетными ударами. Врачи борются за жизнь нескольких человек".