У лікарнях 40 мешканців Харкова розбір завалів відновили – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про стан поранених у місті останніми ракетними ударами. Лікарі борються за життя кількох людей.

“Зараз перебувають 40 людей у лікарнях міста. Різний ступінь важкості. Є, на жаль, дуже серйозні поранення, й зараз лікарі борються за життя декількох людей, що стосуються жертв, на жаль, на теперішню годину нам відомо, що загинуло вісім людей. На жаль, одна дитина, яку ми дістали з-під завалів. Але будемо продовжувати рятувальні роботи, розбір, і може бути новий випадок“, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що розбір завалів зруйнованого будинку в Харкові, з-під руїн якого вчора дістали загиблих, продовжився.

“Ми відновили розбір завалів. Вчора ми були вимушені призупинити роботи. Була загроза обвалу в нічний час. Зранку працівники ДСНС працюють, розбирають завали. І будемо бачити, що відбувається”, – зазначив Терехов.