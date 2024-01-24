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На Харьковщине двое мужчин попали под поезд: один из них погиб

Происшествия 12:04   24.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине двое мужчин попали под поезд: один из них погиб

22 января в городе Пивденное под колесами пригородного поезда погиб 40-летний пешеход.

ЧП произошло между станциями «Артемовка» и «Комаровка». В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что мужчина переходил железнодорожный путь в неустановленном месте. Машинист совершил экстренное торможение, но избежать трагедии не смог.

В тот же день в поселке Покотиловка вблизи железнодорожной станции электропоезд «Харьков – Красноград» травмировал 41-летнего местного жителя. Муж с женой шли по нечетному пути в сторону станции. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, добавили в полиции.

По обоим фактам следователи приступили к досудебным расследованиям.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 января в городе Пивденное под колесами пригородного поезда погиб 40-летний пешеход.".