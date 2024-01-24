На Харківщині двоє чоловіків потрапили під потяг: один з них загинув

22 січня у місті Південне під колесами приміського потягу загинув 40-річний пішохід.

НП сталася між станціями «Артемівка» та «Комарівка». У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що чоловік переходив залізничну колію у невстановленому місці. Машиніст здійснив екстрене гальмування, але уникнути трагедії не зміг.

Того ж дня у селищі Покотилівка поблизу залізничної станції електропотяг «Харків – Красноград» травмував 41-річного місцевого жителя. Чоловік з дружиною йшли по непарній колії у бік станції. Постраждалого у тяжкому стані шпиталізували, додали в поліції.

За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування.