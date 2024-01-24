На Харківщині двоє чоловіків потрапили під потяг: один з них загинув
22 січня у місті Південне під колесами приміського потягу загинув 40-річний пішохід.
НП сталася між станціями «Артемівка» та «Комарівка». У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що чоловік переходив залізничну колію у невстановленому місці. Машиніст здійснив екстрене гальмування, але уникнути трагедії не зміг.
Того ж дня у селищі Покотилівка поблизу залізничної станції електропотяг «Харків – Красноград» травмував 41-річного місцевого жителя. Чоловік з дружиною йшли по непарній колії у бік станції. Постраждалого у тяжкому стані шпиталізували, додали в поліції.
За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: погиб, поезд, поліція, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 січня у місті Південне під колесами приміського потягу загинув 40-річний пішохід.".