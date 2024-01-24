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Головні новини Харкова 24 січня: як минула ніч, нові постраждалі

Події 07:30   24.01.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 24 січня: як минула ніч, нові постраждалі

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:30

Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні перерахував населені пункти Харківської області, по яких припали авіаудари ворога. Їхній список розширився, порівняно з вечірнім зведенням.

“Авіаційних ударів зазнали: Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку РФ біля Синьківки.

06:55

Ніч із тривогами та розбором завалів, уже дев’ять постраждалих

Протягом ночі в Харкові продовжували ліквідовувати наслідки чергового ракетного удару. Російські ракети вдарили по центру та Холодногірському району міста ввечері 23 січня. Станом на ранок Міністерство внутрішніх справ України повідомило про дев’ятьох постраждалих, серед яких – чотирирічна дитина.

“Попередньо вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа”, – повідомили в МВС.

Пресслужба ДСНС України уточнила : “Утворилося два осередки займання на загальній площі 15 кв. м. Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 осіб, серед них дві дитини. Також обстежені всі поруч розташовані будівлі“. Уранці 24 січня рятувальники повідомили, що завершили ліквідацію наслідків.

Протягом ночі в Харкові продовжували лунати повітряні тривоги. Їх оголошували з 01:16 до 02:01 та з 05:43 до 06:41.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 07:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".