Під завалами можуть бути ще люди – Синєгубов про наслідки атак на Харків

У Харкові під завалами зруйнованого будинку ще можуть бути люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«А ось чи живих, чи ні – це, на жаль, питання. Тому, що той стан руйнувань, які ми наразі ліквідовуємо, говорить про те, що живими людей там знайти досить малий шанс», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що вчорашня ракетна атака на Харків – наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення.

«Всього було близько 15 ракет. Спочатку було о 4-й ранку, потім о 7-й ранку. Тут комбіновані атаки ракетами С-300, Х-22 та Іскандер. Внаслідок цієї атаки налічуємо близько 70 постраждалих, 10 людей загинули. На місці ще тривають роботи щодо розбору завалів. Це виключно житлові будинки», – повідомив Синєгубов.

Наразі у лікарнях внаслідок цих ударів залишають 25 людей. Дві жінки – у важкому стані, одна дитина – у середньому стані.

Також, додав Синєгубов, близько 130 будинків були без тепла. Наразі залишається під’єднати до опалення один будинок.

«О 22:00 був ще один удар. Трьома ракетами. Зруйнована наукова установа в центрі Харкова. Внаслідок цієї ракетної атаки пошкоджені близько 50 будинків», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про 10 загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Також близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про 9 постраждалих.