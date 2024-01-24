Под завалами могут быть еще люди – Синегубов о последствиях атак на Харьков

В Харькове под завалами разрушенного ударом РФ дома еще могут быть люди, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«А вот живых или нет – это, к сожалению, вопрос. Потому что, то состояние разрушений, которые мы сейчас ликвидируем, говорит о том, что живыми людей там найти достаточно маленький шанс», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что вчерашняя ракетная атака на Харьков – самая массированная с начала полномасштабного вторжения.

«Всего было около 15 ракет. Сначала было в 4 утра, затем в 7 утра. Здесь были комбинированные атаки ракетами С-300, Х-22 и Искандер. В результате этой атаки насчитываем около 70 пострадавших, 10 человек погибли. На месте еще продолжаются работы по разбору завалов. Это исключительно жилые дома», – сообщил Синегубов.

В больницах в результате этих ударов остаются 25 человек. Две женщины – в тяжелом состоянии, один ребенок – в среднем состоянии.

Также, добавил Синегубов, около 130 домов были без тепла. Сейчас остается подсоединить к отоплению один дом.

«В 22:00 был еще один удар. Тремя ракетами. Разрушено научное учреждение в центре Харькова. В результате этой ракетной атаки повреждены около 50 домов», — рассказал Синегубов.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о 10 погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Также около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о 9 пострадавших.