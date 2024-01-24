Удари по Харкову: пошкоджені понад 180 будинків, вибиті 4,5 тис. вікон (фото)
Внаслідок ракетних ударів вранці та ввечері 23 січня у Харкові пошкоджені 186 будинків, 42 з них – приватні.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Пошкодження зафіксовані у Київському, Салтівському та Холодногірському районах. Також через обстріли вибиті понад 4,5 тисячі вікон. Комунальники вже закрили більше 1,1 тисячі віконних контурів.
«Обстеження будівель на наявність пошкоджень триває. На місцях ракетних влучань наші комунальні служби продовжують усувати аварійність фасадів і дахів, закривати контури будівель – двері та вікна, прибирати скло та габаритне сміття з тротуарів», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Також близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про 9 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів вранці та ввечері 23 січня у Харкові пошкоджені 186 будинків, 42 з них – приватні.".