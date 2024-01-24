Удары по Харькову: повреждены более 180 домов, выбиты 4,5 тыс. окон (фото)

В результате ракетных ударов утром и вечером 23 января в Харькове повреждены 186 домов, 42 из них – частные.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Повреждения зафиксированы в Киевском, Салтовском и Холодногорском районах. Также из-за обстрелов выбиты более 4,5 тысячи окон. Коммунальщики уже закрыли более 1,1 тысячи оконных контуров.

«Обследование построек на наличие повреждений продолжается. На местах ракетных попаданий наши коммунальные службы продолжают устранять аварийность фасадов и крыш, закрывать контуры зданий – двери и окна, убирать стекло и габаритный мусор с тротуаров», – отметили в мэрии.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Также около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о 9 пострадавших.