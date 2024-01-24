Як часто заходять російські ДРГ на Харківщину: дані Синєгубова

На Харківщині систематично фіксують наявність ворожих ДРГ.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Десь приблизно раз на тиждень фіксуємо 1-2 такі ДРГ. Мета їхня – виявлення наших позицій, стан наших позицій, стан фортифікаційних наших споруд по всіх напрямках і по північному, і по північно-східному, і по Лиманському», – зазначив голова ХОВА.

Він заявив, що українські воїни вчасно виявляють ДРГ та знищують їх.

«Ми пильнуємо за цією ситуацією, яка є на півночі. Наразі там достатньої кількості ворожих військ для проведення штурмових дій немає», – підкреслив Синєгубов.