Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова
На Харьковщине систематически фиксируют наличие вражеских ДРГ.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
«Где-то примерно раз в неделю фиксируем 1-2 таких ДРГ. Цель их – выявление наших позиций, состояние наших позиций, состояние наших фортификационных сооружений по всем направлениям и по северному, и по северо-восточному, и по Лиманскому», — отметил глава ХОВА.
Он заявил, что украинские воины вовремя обнаруживают ДРГ и уничтожают их.
«Мы следим за этой ситуацией, которая есть на севере. Пока там достаточного количества вражеских войск для проведения штурмовых действий нет», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине систематически фиксируют наличие вражеских ДРГ.".