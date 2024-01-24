Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.69

Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова

Общество 16:17   24.01.2024
Виктория Яковенко
Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова

На Харьковщине систематически фиксируют наличие вражеских ДРГ.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Где-то примерно раз в неделю фиксируем 1-2 таких ДРГ. Цель их – выявление наших позиций, состояние наших позиций, состояние наших фортификационных сооружений по всем направлениям и по северному, и по северо-восточному, и по Лиманскому», — отметил глава ХОВА.

Он заявил, что украинские воины вовремя обнаруживают ДРГ и уничтожают их.

«Мы следим за этой ситуацией, которая есть на севере. Пока там достаточного количества вражеских войск для проведения штурмовых действий нет», — сказал Синегубов.

Читайте также: «Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 24.01: последствия ударов, под завалами нашли тела
Главные новости Харькова 24.01: последствия ударов, под завалами нашли тела
24.01.2024, 16:26
Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова
Терехов прокомментировал выезд семей с детьми из Харькова
24.01.2024, 10:45
Отказывался верить в нападение РФ. Вышла биография Зеленского The Showman
Отказывался верить в нападение РФ. Вышла биография Зеленского The Showman
24.01.2024, 16:01
Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке
Посмотреть на разрушения: нарушители проникли в поврежденный ТЦ на Салтовке
24.01.2024, 15:11
Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова
Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова
24.01.2024, 16:17
Заметили соседи. Полицейские поймали вора на Северной Салтовке в Харькове
Заметили соседи. Полицейские поймали вора на Северной Салтовке в Харькове
24.01.2024, 16:47

Новости по теме:

10:51
РФ попала в памятник воинам Второй мировой войны на Харьковщине (фото)
09:22
Харьковские воины показали, что уничтожили их дроны на Рождество (видео)
11:22
8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова
11:15
Харьковские воины дроном уничтожили вражеский «Тюльпан» под Бахмутом (видео)
14:21
Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)

Вы читали новость: «Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине систематически фиксируют наличие вражеских ДРГ.".