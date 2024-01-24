Как часто заходят российские ДРГ на Харьковщину: данные Синегубова

На Харьковщине систематически фиксируют наличие вражеских ДРГ.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Где-то примерно раз в неделю фиксируем 1-2 таких ДРГ. Цель их – выявление наших позиций, состояние наших позиций, состояние наших фортификационных сооружений по всем направлениям и по северному, и по северо-восточному, и по Лиманскому», — отметил глава ХОВА.

Он заявил, что украинские воины вовремя обнаруживают ДРГ и уничтожают их.

«Мы следим за этой ситуацией, которая есть на севере. Пока там достаточного количества вражеских войск для проведения штурмовых действий нет», — сказал Синегубов.