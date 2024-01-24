222 пошкоджених домів та 5 тис. вибитих вікон – результат атак на Харків 23.01

До 222 зросла кількість житлових будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ракетних ударів 23 січня. З них 42 – приватні.

Загалом у цих будинках було вибито 5 тисяч вікон, з яких майже 3 тисячі – вже закрили, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.

Під час обстеження будівель комунальники також зафіксували п’ять пошкоджених дахів.

Крім того, руйнувань зазнали 28 нежитлових будівель. Там налічується понад 1,2 тисячі вибитих вікон. Роботи щодо усунення наслідків ракетних ударів тривають.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.

Близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.

За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.

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