222 пошкоджених домів та 5 тис. вибитих вікон – результат атак на Харків 23.01
До 222 зросла кількість житлових будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ракетних ударів 23 січня. З них 42 – приватні.
Загалом у цих будинках було вибито 5 тисяч вікон, з яких майже 3 тисячі – вже закрили, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
Під час обстеження будівель комунальники також зафіксували п’ять пошкоджених дахів.
Крім того, руйнувань зазнали 28 нежитлових будівель. Там налічується понад 1,2 тисячі вибитих вікон. Роботи щодо усунення наслідків ракетних ударів тривають.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.
Близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок ушпиталено. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.
За даними Синєгубова, 23 січня була одна з наймасовіших ворожих атак на місто з 2022 року. Усього зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22 та “Іскандер”.
Читайте також: Пошукові роботи на місці зруйнованого ракетою РФ будинку у Харкові закінчили
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дома, повреждения, ракетний удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «222 пошкоджених домів та 5 тис. вибитих вікон – результат атак на Харків 23.01»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 222 зросла кількість житлових будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ракетних ударів 23 січня. З них 42 – приватні.".