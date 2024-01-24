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222 поврежденных домов и 5 тыс. выбитых окон — результат атак на Харьков 23.01

Общество 18:22   24.01.2024
Елена Нагорная
222 поврежденных домов и 5 тыс. выбитых окон — результат атак на Харьков 23.01 Фото: Харьковский горсовет

До 222 возросло количество жилых домов в Харькове, поврежденных в результате ракетных ударов 23 января. Из них 42 — частные.

Всего в этих домах было выбито 5 тысяч окон, из которых почти 3 тысячи — уже закрыли, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

При обследовании зданий коммунальщики также зафиксировали пять поврежденных крыш.

Кроме того, разрушениям подверглись 28 нежилых зданий. Там насчитывается более 1,2 тысячи выбитых окон. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.

Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших.

По данным Синегубова, 23 января была одна из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Всего зафиксировали более 15 ракет типа С-300, Х-22 и «Искандер».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 222 возросло количество жилых домов в Харькове, поврежденных в результате ракетных ударов 23 января. Из них 42 — частные.".