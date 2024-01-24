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Войска РФ пять раз пытались прорвать оборону на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:51   24.01.2024
Елена Нагорная
Войска РФ пять раз пытались прорвать оборону на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Пять атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах Табаевки и Песчаного на Купянском направлении и возле населенных пунктов Земляной Яр, Зыбино и Красное Первое — на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам и атаку РФ на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".