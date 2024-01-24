Войска РФ пять раз пытались прорвать оборону на Харьковщине — Генштаб

Пять атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района — там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах Табаевки и Песчаного на Купянском направлении и возле населенных пунктов Земляной Яр, Зыбино и Красное Первое — на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

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