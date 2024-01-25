Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків вечірнього ракетного удару по селах Велика Рогань та Роздольне на Харківщині.
“У с. Велика Рогань Харківського району пошкоджено понад 15 житлових будинків, автомобілі. Отримали поранення 17-річний підліток та жінка 60 років. Також ще у двох жінок 39 та 26 років гостра реакція на стрес”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, по селах Харківщини росіяни били ракетами із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах — пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали жінки у віці 60, 39 та 26 років та 17-річний хлопець.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала фото наслідків вечірнього ракетного удару по селах Велика Рогань та Роздольне на Харківщині".