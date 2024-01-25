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Ракетний удар по Харківщині: подробиці від ДСНС

Події 08:04   25.01.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: подробиці від ДСНС

Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області ліквідували дві пожежі на місцях вечірніх “прильотів”. Ракетний удар припав по селах у Харківському та Чугуївському районах.

“У с. Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 кв.м. 2 сусідні приватні оселі та одна господарча споруда зруйновані вибухом. Постраждали четверо людей, серед яких 17-річний підліток”, – повідомили про наслідки одного удару в пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Другий “приліт” був на підприємстві в селі Роздольне Новопокровської громади.

“Там зайнялись дві складські споруди на загальній площі 250 кв. м”, – зазначили рятувальники.

Обидві пожежі ліквідували. Першу – о 23:35, другу – о 05:18.

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Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах — пошкоджено кілька домогосподарств та цивільне підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали жінки у віці 60, 39 та 26 років та 17-річний хлопець.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області ліквідували дві пожежі на місцях вечірніх “прильотів”. Ракетний удар припав по селах у Харківському та Чугуївському районах".