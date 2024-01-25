Головні новини Харкова 25 січня: як минула ніч, день жалоби, Генштаб

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:33

Армія РФ шість разів атакувала Синьківку

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаудари припали по населених пунктах: Земляний Яр, Зибине, Червоне Перше, Табаївка, Піщане. Ракетами били по Рогані в Харківському районі області.

07:10

Ніч із тривогами

Вночі в Харкові та області лунали сирени повітряних тривог. Їх оголошували з 23:35 до 00:29, з 02:35 до 02:56 та з 04:33 до 06:52. Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу балістики та авіаційних засобів ураження. У Харкові вибухів не було.

00:20

25 січня в Харкові – день жалоби на згадку про вбитих російськими ракетами 23 січня

Про день жалоби у Харкові в першу хвилину нової доби повідомив мер Ігор Терехов.

“Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. Мої співчуття рідним загиблих в їхньому горі. Горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних“, – написав Терехов.