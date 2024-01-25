Головні новини Харкова 25 січня: як минула ніч, день жалоби, Генштаб
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:33
Армія РФ шість разів атакувала Синьківку
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Авіаудари припали по населених пунктах: Земляний Яр, Зибине, Червоне Перше, Табаївка, Піщане. Ракетами били по Рогані в Харківському районі області.
07:10
Ніч із тривогами
Вночі в Харкові та області лунали сирени повітряних тривог. Їх оголошували з 23:35 до 00:29, з 02:35 до 02:56 та з 04:33 до 06:52. Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу балістики та авіаційних засобів ураження. У Харкові вибухів не було.
00:20
25 січня в Харкові – день жалоби на згадку про вбитих російськими ракетами 23 січня
Про день жалоби у Харкові в першу хвилину нової доби повідомив мер Ігор Терехов.
“Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. Мої співчуття рідним загиблих в їхньому горі. Горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних“, – написав Терехов.
Читайте також: Головні новини Харкова 24.01: перейменування Пушкінської, новий ракетний удар
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: генштаб, день траура, новини Харкова, ночь, терехов, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 25 січня: як минула ніч, день жалоби, Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".