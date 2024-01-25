Ворог все частіше використовує БпЛА – голова МВС приїхав на Харківщину (відео)

Позиції бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині, які знаходяться за лічені кілометри від кордону з РФ, відвідали голова МВС України Ігор Клименко та очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.

«Підступний ворог усе частіше використовує безпілотники. Як для розвідки, так і для нанесення точкових ударів. Бійці «Сталевого кордону» щодня садять або подавляють роботу російських пташок», – зазначив Клименко у телеграмі.

Він додав, що деякі ворожі БпЛА – виготовлені лише кілька місяців тому. Придатні дрони прикордонники повертають до «своїх власників», але вже з подарунками.

«Воїни бригади протидіють ворожим ДРГ та постійно відбивають атаки противника на передовій. На озброєнні підрозділ має потужні вогневі засоби. Тож за високі досягнення воїнів-прикордонників відзначили нагородами», – повідомив Клименко.