Ворог все частіше використовує БпЛА – голова МВС приїхав на Харківщину (відео)
Позиції бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині, які знаходяться за лічені кілометри від кордону з РФ, відвідали голова МВС України Ігор Клименко та очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.
«Підступний ворог усе частіше використовує безпілотники. Як для розвідки, так і для нанесення точкових ударів. Бійці «Сталевого кордону» щодня садять або подавляють роботу російських пташок», – зазначив Клименко у телеграмі.
Він додав, що деякі ворожі БпЛА – виготовлені лише кілька місяців тому. Придатні дрони прикордонники повертають до «своїх власників», але вже з подарунками.
«Воїни бригади протидіють ворожим ДРГ та постійно відбивають атаки противника на передовій. На озброєнні підрозділ має потужні вогневі засоби. Тож за високі досягнення воїнів-прикордонників відзначили нагородами», – повідомив Клименко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, Клименко, мвд, пограничники, позиции, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позиції бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині, які знаходяться за лічені кілометри від кордону з РФ, відвідали голова МВС України Ігор Клименко та очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.".