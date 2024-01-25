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«Враг все чаще использует БпЛА» – глава МВД приехал на Харьковщину (видео)

Общество 14:11   25.01.2024
Виктория Яковенко
«Враг все чаще использует БпЛА» – глава МВД приехал на Харьковщину (видео)

Позиции бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине, которые находятся в нескольких километрах от границы с РФ, посетили глава МВД Украины Игорь Клименко и глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

«Коварный враг все чаще использует беспилотники. Как для разведки, так и для нанесения точечных ударов. Бойцы «Стальной границы» ежедневно сажают или подавляют работу российских птичек», — отметил Клименко в Telegram.

Он добавил, что некоторые вражеские БпЛА – изготовлены всего несколько месяцев назад. Пригодные дроны пограничники возвращают к «своим владельцам», но уже с подарками.

«Воины бригады противодействуют вражеским ДРГ и постоянно отбивают атаки противника на передовой. На вооружении подразделение имеет массивные огневые средства. За высокие достижения воинов-пограничников отметили наградами», – сообщил Клименко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Позиции бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине, которые находятся в нескольких километрах от границы с РФ, посетили глава МВД Украины Игорь Клименко и глава ГПСУ Сергей Дейнеко.".