Люди досі звертаються до лікарень, вони в шоці – Терехов про удари 23.01

25 січня у Харкові – день жалоби по десяти загиблих внаслідок ракетних ударів 23 січня. Двох із них уже поховали. Також до лікарень продовжують звертатись люди, які постраждали від цих російських атак, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.

“Сьогодні у Харкові день жалоби. Ми пам’ятаємо і сумуємо за десятьма людьми, які, на жаль, загинули. Жахливо, що загинула 8-річна дівчинка. Уже відбулися похорони двох людей. Завтра теж будуть похорони”, – сказав Терехов.

У лікарнях, за його словами, перебувають 30 людей – як у середньому, так і у важкому стані.

“Люди звертаються досі до наших лікарень, бо вони в шоці. Ми надаємо їм допомогу”, – додав мер.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.

Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошене днем жалоби за загиблими.