Люди досі звертаються до лікарень, вони в шоці – Терехов про удари 23.01
25 січня у Харкові – день жалоби по десяти загиблих внаслідок ракетних ударів 23 січня. Двох із них уже поховали. Також до лікарень продовжують звертатись люди, які постраждали від цих російських атак, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
“Сьогодні у Харкові день жалоби. Ми пам’ятаємо і сумуємо за десятьма людьми, які, на жаль, загинули. Жахливо, що загинула 8-річна дівчинка. Уже відбулися похорони двох людей. Завтра теж будуть похорони”, – сказав Терехов.
У лікарнях, за його словами, перебувають 30 людей – як у середньому, так і у важкому стані.
“Люди звертаються досі до наших лікарень, бо вони в шоці. Ми надаємо їм допомогу”, – додав мер.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.
Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошене днем жалоби за загиблими.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 січня у Харкові – день жалоби по десяти загиблих внаслідок ракетних ударів 23 січня. Двох із них уже поховали. Також до лікарень продовжують звертатись люди, які постраждали від цих російських атак, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.".