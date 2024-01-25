Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01
25 января в Харькове — день траура по десяти погибшим в результате ракетных ударов 23 января. Двух из них уже похоронили. Также в больницы продолжают обращаться люди, которые пострадали от этих российских атак, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.
«Сегодня в Харькове день траура. Мы помним и скорбим по десяти людям, которые, к сожалению, погибли. Ужасно, что погибла 8-летняя девочка. Уже состоялись похороны двух людей. Завтра тоже будут похороны», — сказал Терехов.
В больницах, по его словам, находятся 30 человек — как в среднем, так и в тяжелом состоянии.
«Люди обращаются до сих пор в наши больницы, потому что они в шоке. Мы оказываем им помощь», — добавил мэр.
Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Пострадали девять человек.
Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявлен траур по погибшим.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пострадали, ракетний удар, терехов, траур, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января в Харькове — день траура по десяти погибшим в результате ракетных ударов 23 января. Двух из них уже похоронили. Также в больницы продолжают обращаться люди, которые пострадали от этих российских атак, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.".