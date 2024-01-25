Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01

Общество 20:28   25.01.2024
Елена Нагорная
Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01

25 января в Харькове — день траура по десяти погибшим в результате ракетных ударов 23 января. Двух из них уже похоронили. Также в больницы продолжают обращаться люди, которые пострадали от этих российских атак, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня в Харькове день траура. Мы помним и скорбим по десяти людям, которые, к сожалению, погибли. Ужасно, что погибла 8-летняя девочка. Уже состоялись похороны двух людей. Завтра тоже будут похороны», — сказал Терехов.

В больницах, по его словам, находятся 30 человек — как в среднем, так и в тяжелом состоянии.

«Люди обращаются до сих пор в наши больницы, потому что они в шоке. Мы оказываем им помощь», — добавил мэр.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по ХарьковуПострадали девять человек.

Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявлен траур по погибшим.

Читайте также: Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
25.01.2024, 10:18
Главные новости Харькова 25.01: траур, «захват» Плетеневки, подземная школа
Главные новости Харькова 25.01: траур, «захват» Плетеневки, подземная школа
25.01.2024, 21:05
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
25.01.2024, 14:42
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
25.01.2024, 12:08
Банду, которая делала фальшивые паспорта, разоблачили на Харьковщине
Банду, которая делала фальшивые паспорта, разоблачили на Харьковщине
25.01.2024, 16:48
Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01
Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01
25.01.2024, 20:28

Новости по теме:

08:17
Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)
23:26
Главные новости Харькова 24.01: переименование Пушкинской, новый ракетный удар
23:17
Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
07:09
В Харькове завершили ликвидировать последствия вечернего «прилета»: 9 раненых
01:12
В центре всегда много харьковчан — Терехов (видео с мест вечерних «прилетов»)

Вы читали новость: «Люди до сих пор обращаются в больницы, они в шоке — Терехов об ударах 23.01»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января в Харькове — день траура по десяти погибшим в результате ракетных ударов 23 января. Двух из них уже похоронили. Также в больницы продолжают обращаться люди, которые пострадали от этих российских атак, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.".