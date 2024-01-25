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Главные новости Харькова 25 января: как прошла ночь, день траура, Генштаб

Общество 07:33   25.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 25 января: как прошла ночь, день траура, Генштаб Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:33

Армия РФ шесть раз атаковала Синьковку

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Земляной Яр, Зыбино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное. Ракетами били по Рогани в Харьковском районе области.

07:10

Ночь с тревогами

Ночью в Харькове и области звучали сирены воздушных тревог. Их объявляли с 23:35 по 00:29, с 02:35 по 02:56 и с 04:33 по 06:52. Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе баллистики и авиационных средств поражения. В Харькове взрывов не было.

00:20

25 января в Харькове — день траура в память об убитых российскими ракетами 23 января

О дне траура в Харькове в первую минуту новых суток сообщил мэр Игорь Терехов.

«Ракетные обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. Мои соболезнования родным погибших в их горе. Гореть в аду всем российским извергам, виновным в убийствах невинных», — написал Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".