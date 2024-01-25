Сказка в метро Харькова закончилась: новогодний декор разбирают (видео)

В метро Харькова убирают новогодние декорации.

«Новогодняя сказка в метро закончилась. Сотрудники Центрального парка начали разбирать праздничную иллюминацию и декор в подземке. Все оборудование вернулось на наш склад», — сообщили в Центральном парке.

Сотрудники надеются, что в следующем году новогодние украшения установят уже в парке.

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