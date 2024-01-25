Казка в метро Харкова закінчилась: новорічний декор розбирають (відео)
В метро Харкова прибирають новорічні декорації.
«Новорічна казка в метро скінчилася. Працівники Центрального парку почали розбирати святкову ілюмінацію та декор в підземці. Все обладнання повернулося на наш склад», – повідомили у Центральному парку.
Працівники сподіваються, що наступного року новорічні прикраси встановлять вже в парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В метро Харкова прибирають новорічні декорації.".