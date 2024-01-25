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Казка в метро Харкова закінчилась: новорічний декор розбирають (відео)

Суспільство 15:20   25.01.2024
Вікторія Яковенко
Казка в метро Харкова закінчилась: новорічний декор розбирають (відео)

В метро Харкова прибирають новорічні декорації.

«Новорічна казка в метро скінчилася. Працівники Центрального парку почали розбирати святкову ілюмінацію та декор в підземці. Все обладнання повернулося на наш склад», – повідомили у Центральному парку.

Працівники сподіваються, що наступного року новорічні прикраси встановлять вже в парку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 15:20;

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