Восемь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами, назвал Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Пять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — возле Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.
Там военные РФ не оставляли попыток прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора и Бударки — на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — возле Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.".