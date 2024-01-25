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Восемь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами, назвал Генштаб

Происшествия 19:21   25.01.2024
Елена Нагорная
Восемь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами, назвал Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Пять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — возле Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.

Там военные РФ не оставляли попыток прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора и Бударки — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — возле Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.".