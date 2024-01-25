Восемь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами, назвал Генштаб

Пять вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — возле Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.

Там военные РФ не оставляли попыток прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора и Бударки — на Слобожанском.