Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб
П’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.
Там військові РФ не полишали спроб прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки – на Слобожанському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.".