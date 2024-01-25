Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб

П’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

Там військові РФ не полишали спроб прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки – на Слобожанському.