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Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб

Події 19:21   25.01.2024
Олена Нагорна
Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб

П’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

Там військові РФ не полишали спроб прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Бударки – на Слобожанському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – біля Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.".