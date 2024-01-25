Удары С-300, раненые люди: последствия обстрелов Харьковщины (видео)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия ударов россиян по населённым пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
В частности, около 19:20 24 января РФ обстреляла село Ольховатка. Поврежден ангар на фермерском хозяйстве.
Около 21:20 россияне ударили, предварительно из С-300, по поселку Раздольное. Повреждены два складских здания.
«В это же время произошел обстрел поселка Рогань. Пострадали четыре гражданских: 26, 39, 60-летние женщины и 17-летний парень. Повреждены 17 частных домов, гаражи, частные автомобили и хозяйственная постройка», — добавили в полиции.
Правоохранители открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, последствия, ранены, С-300, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия ударов россиян по населённым пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.".