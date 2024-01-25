Удары С-300, раненые люди: последствия обстрелов Харьковщины (видео)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия ударов россиян по населённым пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, около 19:20 24 января РФ обстреляла село Ольховатка. Поврежден ангар на фермерском хозяйстве.

Около 21:20 россияне ударили, предварительно из С-300, по поселку Раздольное. Повреждены два складских здания.

«В это же время произошел обстрел поселка Рогань. Пострадали четыре гражданских: 26, 39, 60-летние женщины и 17-летний парень. Повреждены 17 частных домов, гаражи, частные автомобили и хозяйственная постройка», — добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам.