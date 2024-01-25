Удари С-300, поранені люди: наслідки обстрілів Харківщини (відео)

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки ударів росіян по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, близько 19:20 24 січня РФ обстріляла село Вільхуватка. Пошкоджений ангар на фермерському господарстві.

Близько 21:20 росіяни вдарили, попередньо з С-300, по селищу Роздольне. Пошкоджені дві складські будівлі.

«В цей же час відбувся обстріл селища Рогань. Постраждали чотири цивільні особи: 26, 39, 60-річні жінки та 17-річний хлопець. Пошкоджені 17 приватних будинків, гаражі, приватні автомобілі та господарча споруда», – додали в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, близько 21:20 пролунало кілька вибухів, які було чутно в Харкові та Чугуївському районі області. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові РФ завдали ракетного удару по Чугуївському та Харківському районах.