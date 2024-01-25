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Как отстроить разрушенный в Харькове подъезд, решат после экспертизы — Терехов

Общество 19:59   25.01.2024
Елена Нагорная
Как отстроить разрушенный в Харькове подъезд, решат после экспертизы — Терехов

Вопрос о восстановлении подъезда жилого дома на улице Академика Проскуры в Харькове, который был разрушен в результате ракетного удара утром 23 января, будет решаться по результатам инструментальной экспертизы.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

Городской голова отметил, что в уцелевших подъездах этого дома подключили к теплоснабжению 30 квартир, еще 15 — остаются без отопления.

«Надеемся, что завтра подключим, потому что нужно разобрать в подвальных помещениях завалы. И будем подключать эти 15 квартир. Что касается восстановления этого дома, то там полностью разрушен подъезд. Будем сегодня делать инструментальную экспертизу, и потом будем решать, как восстанавливать этот подъезд», — сказал Терехов.

Мэр напомнил, что в целом в результате российских атак 23 января в городе были повреждены 256 домов.

«Все контуры практически закрыты. Кроме этого, мы подали теплоснабжение в абсолютно все дома. К сожалению, остаются шесть домов без электроснабжения, потому что были разбиты трансформаторные подстанции. Облэнерго сегодня работает над восстановлением электроснабжения и обещает до воскресенья подключить эти шесть домов. Водоснабжение подключено в полном объеме во все поврежденные дома», — добавил городской голова.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Пострадали девять человек.

Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявлен траур по погибшим.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос о восстановлении подъезда жилого дома на улице Академика Проскуры в Харькове, который был разрушен в результате ракетного удара утром 23 января, будет решаться по результатам инструментальной экспертизы.".