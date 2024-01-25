Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи

Суспільство 19:59   25.01.2024
Олена Нагорна
Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи

Питання щодо відновлення під’їзду житлового будинку на вулиці Академіка Проскури у Харкові, який було зруйновано внаслідок ракетного удару вранці 23 січня, вирішуватиметься за результатами інструментальної експертизи.

Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.

Міський голова зазначив, що у вцілілих під’їздах цього будинку під’єднали до теплопостачання 30 квартир, ще 15 залишаються без опалення.

Маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розібрати у підвальних приміщеннях завали. І будемо підключати ці 15 квартир. Що стосується відновлення цього будинку, то там повністю зруйнований під’їзд. Будемо сьогодні робити інструментальну експертизу, і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під’їзд“, – сказав Терехов.

Мер нагадав, що загалом внаслідок російських атак 23 січня у місті було пошкоджено 256 будинків.

Усі контури практично закриті. Крім цього, ми подали теплопостачання в абсолютно всі будинки. На жаль, залишаються шість будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформаторні підстанції. Обленерго сьогодні працює над відновленим електропостачання й обіцяє до неділі підключити ці шість будинків. Водопостачання підключено в повному обсязі в усі пошкоджені будинки“, – додав міський голова.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.

Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошене днем жалоби за загиблими.

Читайте також: Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи
Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи
25.01.2024, 19:59
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
25.01.2024, 17:13
На шляху до краху. Фондовий ринок Китаю втратив акцій на $6 трильйонів
На шляху до краху. Фондовий ринок Китаю втратив акцій на $6 трильйонів
25.01.2024, 19:41
Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб
Вісім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами, назвав Генштаб
25.01.2024, 19:21
Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде
Засуджений у колонії в Харкові закликав жити за законами РФ: що з ним буде
25.01.2024, 19:02
У харківському екопарку – бебібум серед зими (відео)
У харківському екопарку – бебібум серед зими (відео)
25.01.2024, 18:22

Новини за темою:

18:22
222 пошкоджених домів та 5 тис. вибитих вікон – результат атак на Харків 23.01
18:21
Частково зруйнований ракетним ударом будинок відновлюють у Харкові (фото)
10:42
Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали
08:35
У Харкові закрили вікна, вибиті ракетним ударом РФ (фото)
10:51
У Харкові у 2023-му після прильотів терміново “рятували” понад 1600 будинків

Ви читали новину: «Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 19:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання щодо відновлення під’їзду житлового будинку на вулиці Академіка Проскури у Харкові, який було зруйновано внаслідок ракетного удару вранці 23 січня, вирішуватиметься за результатами інструментальної експертизи.".