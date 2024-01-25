Терехов: як відновити зруйнований у Харкові під’їзд, вирішать після експертизи

Питання щодо відновлення під’їзду житлового будинку на вулиці Академіка Проскури у Харкові, який було зруйновано внаслідок ракетного удару вранці 23 січня, вирішуватиметься за результатами інструментальної експертизи.

Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.

Міський голова зазначив, що у вцілілих під’їздах цього будинку під’єднали до теплопостачання 30 квартир, ще 15 залишаються без опалення.

“Маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розібрати у підвальних приміщеннях завали. І будемо підключати ці 15 квартир. Що стосується відновлення цього будинку, то там повністю зруйнований під’їзд. Будемо сьогодні робити інструментальну експертизу, і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під’їзд“, – сказав Терехов.

Мер нагадав, що загалом внаслідок російських атак 23 січня у місті було пошкоджено 256 будинків.

“Усі контури практично закриті. Крім цього, ми подали теплопостачання в абсолютно всі будинки. На жаль, залишаються шість будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформаторні підстанції. Обленерго сьогодні працює над відновленим електропостачання й обіцяє до неділі підключити ці шість будинків. Водопостачання підключено в повному обсязі в усі пошкоджені будинки“, – додав міський голова.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.

Пошукові роботи на Академіка Проскури завершили 24 січня. 25 січня у Харкові оголошене днем жалоби за загиблими.