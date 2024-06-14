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Під’їзд 5-поверхівки обвалився у Шебекіно Бєлгородської області (фото, відео)

Події 17:56   14.06.2024
Оксана Якушко
Під’їзд 5-поверхівки обвалився у Шебекіно Бєлгородської області (фото, відео)

Причиною того, що під’їзд п’ятиповерхівки склався, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав обстріл, але не уточнив, з якого боку. 

У російському місті Шебекіно, що знаходиться поряд із кордоном із Харківською областю, раптово обвалився цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки. За словами Гладкова, російські рятувальники дістали з-під завалів двох мешканців та ще двох врятували з п’ятого поверху за допомогою сходів. Наразі поранених п’ятеро.

Поїзд у Шебекіне. Фото: Справжній Гладков/ Телеграм

Раніше російське видання Astra повідомило, що як мінімум 93 рази російські сили випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.

Читайте також: Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причиною того, що під’їзд п’ятиповерхівки склався, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав обстріл, але не уточнив, з якого боку. ".