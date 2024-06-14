Під’їзд 5-поверхівки обвалився у Шебекіно Бєлгородської області (фото, відео)

Причиною того, що під’їзд п’ятиповерхівки склався, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав обстріл, але не уточнив, з якого боку.

У російському місті Шебекіно, що знаходиться поряд із кордоном із Харківською областю, раптово обвалився цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки. За словами Гладкова, російські рятувальники дістали з-під завалів двох мешканців та ще двох врятували з п’ятого поверху за допомогою сходів. Наразі поранених п’ятеро.

Раніше російське видання Astra повідомило, що як мінімум 93 рази російські сили випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.