Під’їзд 5-поверхівки обвалився у Шебекіно Бєлгородської області (фото, відео)
Причиною того, що під’їзд п’ятиповерхівки склався, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав обстріл, але не уточнив, з якого боку.
У російському місті Шебекіно, що знаходиться поряд із кордоном із Харківською областю, раптово обвалився цілий під’їзд житлової п’ятиповерхівки. За словами Гладкова, російські рятувальники дістали з-під завалів двох мешканців та ще двох врятували з п’ятого поверху за допомогою сходів. Наразі поранених п’ятеро.
Раніше російське видання Astra повідомило, що як мінімум 93 рази російські сили випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: белгородская область, губернатор Белгородской области Гладков, дім, подъезд, пятиэтажка, шебекино;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причиною того, що під’їзд п’ятиповерхівки склався, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав обстріл, але не уточнив, з якого боку. ".