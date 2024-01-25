Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области ликвидировали два пожара на местах вечерних «прилетов». Ракетный удар пришелся по селам в Харьковском и Чугуевском районах.

«В с. Большая Рогань горело два частных дома и автомобиль на общей площади 50 кв. м. Два соседних частных дома и одно хозяйственное сооружение разрушены взрывом. Пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток», — сообщили о последствиях одного удара в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй «прилет» был по предприятию в селе Раздольное Новопокровской громады.

«Там загорелись два складских сооружения на общей площади 250 кв. м», — отметили спасатели.

Оба пожара ликвидировали. Первый — в 23:35, второй – в 05:18.

Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень.