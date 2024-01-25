Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС
Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области ликвидировали два пожара на местах вечерних «прилетов». Ракетный удар пришелся по селам в Харьковском и Чугуевском районах.
«В с. Большая Рогань горело два частных дома и автомобиль на общей площади 50 кв. м. Два соседних частных дома и одно хозяйственное сооружение разрушены взрывом. Пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток», — сообщили о последствиях одного удара в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй «прилет» был по предприятию в селе Раздольное Новопокровской громады.
«Там загорелись два складских сооружения на общей площади 250 кв. м», — отметили спасатели.
Оба пожара ликвидировали. Первый — в 23:35, второй – в 05:18.
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Напомним, около 21:20 прогремело несколько взрывов, которые были слышны в Харькове и Чугуевском районе области. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что военные РФ нанесли ракетный удар по Чугуевскому и Харьковскому районам — повреждены несколько домохозяйств и гражданское предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали женщины в возрасте 60, 39 и 26 лет и 17-летний парень.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области ликвидировали два пожара на местах вечерних «прилетов». Ракетный удар пришелся по селам в Харьковском и Чугуевском районах".