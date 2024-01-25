Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадало более 20 населенных пунктов

Происшествия 08:26   25.01.2024
Оксана Горун
Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадало более 20 населенных пунктов Фото: ХОВА

По Харьковщине в течение суток армия РФ била из артиллерии и минометов, скидывала авиабомбы и запускала ракеты. Последствия подытожил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера около 21:30 враг обстрелял с. Большая Рогань Харьковского района. Травмировано четыре человека: женщины 60, 39 и 26 лет – состояние легкое, помощь была оказана на месте; 17-летний подросток получил ранения мягких тканей головы и лица и конечностей. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены и разрушены четыре жилых дома, легковые автомобили», — написал Синегубов.

Также оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Ольховатке в Купянском районе. Там повреждено фермерское хозяйство. В селе Раздольном Чугуевского района пострадали два складских помещения. В этих двух случаях обошлось без пострадавших.

«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное Чугуевского района; Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района», — перечислил начальник ХОВА.

Читайте также: Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)

Авиация РФ ударила по населенным пунктам Земляной Яр, Зыбино Чугуевского района; Красное Первое, Табаевка, Песчаное Купянского района.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
25.01.2024, 09:07
Главные новости Харькова 25 января: день траура, последствия ракетного удара
Главные новости Харькова 25 января: день траура, последствия ракетного удара
25.01.2024, 08:39
Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
Враг ударил по Рогани под Харьковом: четверо ранены, горят дома — Синегубов
24.01.2024, 23:17
Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)
Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)
25.01.2024, 08:17
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
25.01.2024, 09:32
Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС
Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС
25.01.2024, 08:04

Новости по теме:

09:07
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
08:39
Главные новости Харькова 25 января: день траура, последствия ракетного удара
08:26
Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадало более 20 населенных пунктов
08:17
Разрушили дома и устроили пожары — россияне били по Харьковщине С-300 (фото)
08:04
Ракетный удар по Харьковщине: подробности от ГСЧС

Вы читали новость: «Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадало более 20 населенных пунктов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харьковщине в течение суток армия РФ била из артиллерии и минометов, скидывала авиабомбы и запускала ракеты. Последствия подытожил начальник ХОВА Олег Синегубов".