Синегубов — об обстрелах Харьковщины: пострадало более 20 населенных пунктов

По Харьковщине в течение суток армия РФ била из артиллерии и минометов, скидывала авиабомбы и запускала ракеты. Последствия подытожил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера около 21:30 враг обстрелял с. Большая Рогань Харьковского района. Травмировано четыре человека: женщины 60, 39 и 26 лет – состояние легкое, помощь была оказана на месте; 17-летний подросток получил ранения мягких тканей головы и лица и конечностей. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены и разрушены четыре жилых дома, легковые автомобили», — написал Синегубов.

Также оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Ольховатке в Купянском районе. Там повреждено фермерское хозяйство. В селе Раздольном Чугуевского района пострадали два складских помещения. В этих двух случаях обошлось без пострадавших.

«Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное Чугуевского района; Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района», — перечислил начальник ХОВА.

Авиация РФ ударила по населенным пунктам Земляной Яр, Зыбино Чугуевского района; Красное Первое, Табаевка, Песчаное Купянского района.