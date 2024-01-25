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Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали понад 20 населених пунктів

Події 08:26   25.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали понад 20 населених пунктів

По Харківщині протягом доби армія РФ била з артилерії та мінометів, скидала авіабомби та запускала ракети. Наслідки підсумував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вчора близько 21:30 ворог обстріляв с. Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки, легкові автомобілі”, – написав Синєгубов.

Також окупанти вдарили керованою авіабомбою по Вільхуватці в Куп’янському районі. Там пошкоджено фермерське господарство. У селі Роздольному Чугуївського району постраждали два складські приміщення. У цих випадках обійшлося без поранених.

“Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району”, – додав начальник ХОВА.

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Авіація РФ вдарила по населених пунктах Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп’янського району.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківщині протягом доби армія РФ била з артилерії та мінометів, скидала авіабомби та запускала ракети. Наслідки підсумував начальник ХОВА Олег Синєгубов".