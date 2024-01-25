Мельник: Плетенівка під контролем ЗСУ, інформація про захоплення – фейк
Фото: кадр із відео
Росіяни почали публікувати інформацію про нібито присутність окупаційних військ у селі Плетенівка Харківської області, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Мушу вас заспокоїти та запевнити, що ніяких рашистів там нема. Село під контролем української влади. І якщо путінські війська виявлять бажання почати рух у цьому напрямку, то єдину присутність, на яку вони можуть розраховувати там – велика братська могила з російського м’яса та заліза», – попередив Мельник.
Також генерал закликав не споживати російську пропаганду.
«Нацисти під час Другої світової до останнього розповідали полоненим британським солдатам, що Лондон захоплений, хоча в той час війська союзників вже просувалися Німеччиною», – пояснив Мельник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бригадный генерал, плетеневка, поселок, росіяни, рф, Сергей Мельник, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни почали публікувати інформацію про нібито присутність окупаційних військ у селі Плетенівка Харківської області, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".