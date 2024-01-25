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Мельник: Плетенівка під контролем ЗСУ, інформація про захоплення – фейк

Події 17:42   25.01.2024
Оксана Якушко
Мельник: Плетенівка під контролем ЗСУ, інформація про захоплення – фейк Фото: кадр із відео

Росіяни почали публікувати інформацію про нібито присутність окупаційних військ у селі Плетенівка Харківської області, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Мушу вас заспокоїти та запевнити, що ніяких рашистів там нема. Село під контролем української влади. І якщо путінські війська виявлять бажання почати рух у цьому напрямку, то єдину присутність, на яку вони можуть розраховувати там – велика братська могила з російського м’яса та заліза», – попередив Мельник.

Також генерал закликав не споживати російську пропаганду.

«Нацисти під час Другої світової до останнього розповідали полоненим британським солдатам, що Лондон захоплений, хоча в той час війська союзників вже просувалися Німеччиною», – пояснив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни почали публікувати інформацію про нібито присутність окупаційних військ у селі Плетенівка Харківської області, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".