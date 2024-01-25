Мельник: Плетеневка под контролем ВСУ, информация о захвате – фейк

Россияне начали публиковать информацию о якобы присутствии оккупационных войск в селе Плетеневка Харьковской области, сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Должен вас успокоить и заверить, что никаких рашистов там нет. Село под контролем украинской власти. И если путинские войска изъявят желание начать движение в этом направлении, то единственное присутствие, на которое они могут рассчитывать там, – большая братская могила из российского мяса и железа», — предупредил Мельник.

Также генерал призвал не потреблять русскую пропаганду.

«Нацисты во время Второй мировой до последнего рассказывали пленным британским солдатам, что Лондон захвачен, хотя в то время войска союзников уже продвигались по Германии», — пояснил Мельник.